Patricia Nieto, la primera mujer hondureña que expondrá su arte en el Ateneo de Madrid

La pintora hondureña, originaria de Ojojona y residente en España, tendrá su primera exposición en este importante centro cultural del 21 al 26 de agosto.

