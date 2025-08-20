  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Espectáculos

Jefersson Torres: un corazón colombiano que representa a Honduras

El joven residente en El Progreso ganó el certamen Mr. Hispanoamérica Internacional 2025 en representación de Honduras. En esta entrevista nos cuenta todo acerca de su trayectoria profesional y cómo decidió quedarse en Honduras para trabajar y cumplir sus sueños.

Últimos Videos