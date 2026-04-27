Guerra Israel - Irán
Maratón La Prensa
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Rodrigo de Olivera destapa su ambición en Motagua: "De nada sirve"
El delantero ya comienza a ilusionar a la afición azul tras revelar públicamente la ambiciosa cifra de goles en este Clausura 2026.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 10:04
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Juticalpa celebra su permanencia con triunfo y hunde a la UPNFM
Redacción La Prensa
Deportes
Platense derrota a Olancho FC y se mete en zona de clasificación
Redacción La Prensa
Deportes
Motagua golea a un Choloma que huele a descenso y vuelve a la cima
Redacción La Prensa
Deportes
Marcelo Pereira anota en Costa Rica y peleará por el título ante otro hondureño
Redacción La Prensa
Deportes
Mauricio Dubón brilla con triple en triunfo de Atlanta en la MLB
Redacción La Prensa
Deportes
Esteban Andrada propina puñetazo al rostro a un rival en España
Redacción La Prensa
Deportes
Hugo Viegas habla de la remontada ante Olimpia y la expulsión de Nixon Cruz
Redacción La Prensa
Deportes
Real España firma enorme remontada ante el Olimpia y recupera la cima
Redacción La Prensa
Deportes
Sayago firma un golazo de taco tras baile de Nixon Cruz al Olimpia
Redacción La Prensa
Deportes
El FVS salvó a Armando Castro: El penal a favor del Real España ante Olimpia
Redacción La Prensa
Deportes
El pacto se respeta: El lindo gesto entre barras del Real España y Olimpia en las afueras del Morazán
Redacción La Prensa
Deportes
Motagua tropieza contra un Olancho que jugó con 10 todo el segundo tiempo
Redacción La Prensa