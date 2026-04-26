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Motagua golea a un Choloma que huele a descenso y vuelve a la cima

Motagua le metió una goleada 5-1 al CD Choloma para volver a la cima del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

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