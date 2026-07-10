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Deportes
Pedro Atala no se guarda nada: contundente dardo al Olimpia por el FVS
El presidente del campeón Motagua señaló los planes del equipo y le lanzó un contundente mensaje al Olimpia.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 11:07
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Redacción La Prensa
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