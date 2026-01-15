  1. Inicio
Ritacco revela por qué fichó por Real España y su anécdota con "Burrito" Ortega: "Vengo a pelear por el título"

El jugador argentino cuenta sus anécdotas en exóticas ligas, su fichaje por Real España y el recuerdo con "Burrito" Ortega.

