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Deportes
Olimpia arranca con fuerza: derrota a Marathón en su debut en triangulares
El Olimpia inició con el pie derecho su participación en la fiesta grande del fútbol hondureño al conseguir un valioso triunfo de 2-0 ante Marathón, en el duelo correspondiente a la jornada 2 de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 22:05
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