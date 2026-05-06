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Olimpia arranca con fuerza: derrota a Marathón en su debut en triangulares

El Olimpia inició con el pie derecho su participación en la fiesta grande del fútbol hondureño al conseguir un valioso triunfo de 2-0 ante Marathón, en el duelo correspondiente a la jornada 2 de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

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