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Musiala recibe diagnóstico de trastorno neurológico tras desmayarse en el campo

El mediocampista del Bayern de Múnich Jamal Musiala afirmó haber sido diagnosticado con un trastorno neurológico después de desmayarse en el campo por segunda vez en cuatro días. El jugador dijo que el problema es temporal y fácil de tratar.

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