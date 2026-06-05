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Deportes
Messi dio paso clave en su recuperación previo al amistoso ante Honduras
El capitán argentino participó este viernes en el último entrenamiento previo al amistoso ante Honduras.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 20:06
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Redacción La Prensa
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