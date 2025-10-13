  1. Inicio
Luisito “el Gallito”, el aficionado que narró con pasión un gol de la H

Así se narra un gol de la H. Luisito el Gallito, el aficionado que llegó con pancarta y con radio, cierra narrando un gol de la H. "La agarra Pinto..."

