Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Lobos UPNFM derrota al Juticalpa y acaricia la liguilla del Apertura 2025
Lobos UPNFM dio un gran paso hacia la liguilla tras vencer al Juticalpa en un partido intenso, disputado y cargado de emociones.
Redacción La Prensa
seguir +
22 de noviembre de 2025 a las 19:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
