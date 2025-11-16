  1. Inicio
La historia del chef tico que atiende a la Selección de Honduras y el recuerdo de la familia catracha que le cambió la vida

Cristopher Ruiz revela el amor que siente por Honduras desde que un matrimonio hondureño radicado en Costa Rica lo adoptó tras la muerte de sus padres. Hoy, con orgullo, será el encargado de cocinarle a la Selección Nacional.

