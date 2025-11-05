  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Kervin Arriaga quiere clasificar al Mundial y volver a tiempo para el derbi ante Valencia

“Si ganamos el primer juego y Costa Rica y Haití empatan, vamos a tomar una decisión...”, dijo y reveló que le hará un pedido a Reinaldo Rueda.

Últimos Videos