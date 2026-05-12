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Jhon Jairo López analiza la derrota y señala la superioridad física de Motagua

Jhon Jairo López no ocultó la realidad tras la derrota de Olancho FC ante Motagua y reconoció que el rival fue superior en todas las líneas.

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