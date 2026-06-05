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Deportes
Francisco Molina opina sobre ausencia de Messi y manda nuevo aviso previo al amistoso
El entrenador de la Selección de Honduras volvió a advertir previo al amistoso ante Argentina y dejó mensaje sobre la ausencia de Messi.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 16:06
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Redacción La Prensa
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