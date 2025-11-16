Elecciones Honduras
Estrella Roja sorprende y vence a Real Sociedad en la ida de la final del Ascenso
Estrella Roja dio el primero golpe en la ida ante Real Sociedad y se ilusiona con ganar el Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.
Redacción La Prensa
seguir +
16 de noviembre de 2025 a las 10:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
