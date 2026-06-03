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Deportes
Donis Escober revela el reto de formar jóvenes con ADN ganador en Olimpia
El exguardameta y multicampeón de Olimpia, Donis Escober, aseguró que uno de los principales objetivos en la formación de los jóvenes es transmitirles la exigencia.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 15:06
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Redacción La Prensa
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