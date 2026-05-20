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Daniel Otero, presidente del Marathón, le puso picante a la previa de la final contra el Motagua

Otero ofreció una entrevista exclusiva a DIARIO LA PRENSA en el estadio Morazán, escenario donde este jueves 21 de mayo a partir de las 8.00 de la noche se comenzará a jugar la final de ida del Torneo Clausura 2026.

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