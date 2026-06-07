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Christian Eriksen vuelve a desplomar en partido de Dinamarca

Momentos de enorme preocupación se vivieron durante el encuentro de la selección de Dinamarca luego de que Christian Eriksen protagonizara un incidente que encendió las alarmas dentro y fuera del terreno de juego

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