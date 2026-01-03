  1. Inicio
Barcelona arranca el 2026 con sufrido triunfo ante Espanyol

Con goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski, más los tapadones de Joan García, el Barça sacó el triunfo en su visita al Espanyol en la jornada 18 de la Liga Española.

