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Alemania impuso su autoridad sobre Estados Unidos de cara al Mundial 2026

El conjunto germano mostró solidez en todas sus líneas, controló los momentos clave del partido y aprovechó su experiencia para marcar diferencias frente a un rival que contó con el respaldo de su afición.

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