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Angelitos perrunos, deporte y deliciosa gastronomía en el "Angel Fest"

La Fundación Ruth Paz organizó la primera edición del Angel Fest, un espacio para compartir con la familia y mascotas para recaudar fondos a beneficio de los proyectos médicos dirigidos a pacientes de bajos recursos.

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