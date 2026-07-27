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Tomás Zambrano atribuye a Libre la crisis financiera de la ENEE

El presidente del Congreso Nacional afirmó que la crisis de la estatal eléctrica se agravó durante la pasada administración y señaló que los señalamientos de exfuncionarios de Libre responden a una estrategia política

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