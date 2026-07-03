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Sector empresarial califica de desproporcionado el incremento y cuestiona falta de socialización

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, Raúl Cárcamo, calificó como “desproporcionado” e “inaceptable” el aumento a la tasa vehicular municipal.

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