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Detienen a hombre que transportaba una tortuga marina en Colón
Las Fuerzas Armadas detuvieron en Plan de Flores, Limón, a un hombre que transportaba en su vehículo una tortuga marina viva, especie en peligro de extinción. El animal será evaluado y posteriormente liberado en su hábitat natural.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 10:08
-
Redacción La Prensa
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