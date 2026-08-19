  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Detienen a hombre que transportaba una tortuga marina en Colón

Las Fuerzas Armadas detuvieron en Plan de Flores, Limón, a un hombre que transportaba en su vehículo una tortuga marina viva, especie en peligro de extinción. El animal será evaluado y posteriormente liberado en su hábitat natural.

Últimos Videos