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Los detalles sobre el show de comedia de Piter Albeiro en SPS
El productor Pablo Marín brinda todos los detalles del show de comedia de Piter Albeiro, que se presentará en la UTH de San Pedro Sula, hoy viernes 10 de julio a las 8 p. m.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 10:07
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Redacción La Prensa
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