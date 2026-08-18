  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

“Liberen a Angie”: madre rompe el silencio tras crimen de testigo

Michelle Melgares, madre de Angie Peña, reaccionó tras el asesinato de Dereck McNeil, quien, según confirmó el presidente Nasry Asfura formaba parte del programa de testigos protegidos relacionado con el caso de la desaparición de su hija en Roatán, Islas de la Bahía.

Últimos Videos