Koriun un año después, sin rastro de los millones de la estafa

Las autoridades no localizan los L300 millones que sospechan quedaron en manos del gerente de Koriun, mientras que la Oabi apenas reporta cinco millones decomisados, dinero insuficiente para pagar a los estafados

