Koriun un año después, sin rastro de los millones de la estafa
Las autoridades no localizan los L300 millones que sospechan quedaron en manos del gerente de Koriun, mientras que la Oabi apenas reporta cinco millones decomisados, dinero insuficiente para pagar a los estafados
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 12:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
