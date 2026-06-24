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José Florentino Martínez cuenta cómo ocurrió el derrumbe en Loarque

El guardia de seguridad José Florentino Martínez relató los momentos de angustia que vivió al presenciar el derrumbe ocurrido en el sector de Loarque, Tegucigalpa, donde parte de una empresa quedó sepultada.

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