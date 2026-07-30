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Alerta por tos ferina: 7 de cada 10 casos afectan a bebés

La enfermedad se expande rápidamente por Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Yoro y Olancho debido a su densidad poblacional, aunque expertos también advierten de baja vacunación y pérdida en la inmunidad

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