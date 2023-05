Invierta en repuestos genuinos y garantice la vida útil de su vehículo

Si bien es cierto la creencia popular gira en torno a que los repuestos genuinos tienen un costo más alto que los genéricos, no obstante, esta afirmación no siempre es muy acertada, por lo que la decisión de compra debería estar influenciada por aspectos más allá de lo económico .

Por su parte, Fotón miembro del grupo Beiqi Fotón Motor Co., Ltd, es una empresa fabricante de autobuses, camiones y maquinaria agrícola y de construcción, además de partes y motores lo que los ha consolidado como productores de vehículos a nivel internacional. La compañía tiene alianzas importantes con dos empresas conjuntas: la primera es con el constructor de motores estadounidense Cummins , que desarrolla los motores de la serie ISF. La segunda es con el fabricante alemán Daimler AG .

Beneficios de comprar repuestos genuinos

Tal y como se menciona al inicio de este artículo es importante que la toma de decisión de comprar un repuesto esté influenciada por aspectos más allá de lo económico, por tal razón, el licenciado Cabrera, nos comparte tres importantes razones para invertir en adquirir repuestos genuinos:

- Calidad y rendimiento. Los repuestos genuinos distribuidos por IMVESA garantizan un ajuste y funcionamiento perfecto. Este estándar de alta calidad vale la pena porque no hay nada peor que gastar dinero en una pieza que acabará siendo incompatible con su vehículo o que no funcionará como debería. Además, al ser de mayor calidad, son repuestos más resistentes al desgaste, lo que alarga sustancialmente su tiempo de vida.

- Seguridad. Todos los vehículos de Fotón al ser fabricados, se someten a pruebas de seguridad para garantizar que todo funcione correctamente. En ese sentido, hay ocasiones veces en las que, al utilizar una pieza alternativa en sustitución de la genuina, no solamente pone en peligro la seguridad de su vehículo, sino también la suya. En consecuencia, si un repuesto no está diseñado para un modelo en particular, no puede esperar que funcione perfectamente en caso de que ocurra un accidente.

- Garantía. Al comprar su vehículo Fotón en IMVESA, éste viene con una garantía por un tiempo determinado, lo que es bastante conveniente para resolver cualquier falla técnica. El problema puede surgir al usar repuestos genéricos, el cliente se arriesga a perder la garantía del fabricante, porque el automóvil ya no sería igual a cuando fue comprado.

“El repuesto genuino Fotón es fabricado con el mismo estándar de calidad que las piezas instaladas en el vehículo, esto con el fin de brindar la misma resistencia, durabilidad, garantía y mantenimiento de valor del vehículo”, enfatizó Cabrera.