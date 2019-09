Echo Show: La pantalla de Amazon puede ayudar a personas con discapacidad visual

San Francisco, Estados Unidos.

Echo Show, la pantalla de Amazon que funciona con inteligencia artificial, ahora tiene la capacidad de reconocer objetos comunes en la cocina para ayudar a las personas con discapacidad visual a ser más autónomas.

En Estados Unidos, Alexa, el asistente virtual de Amazon que controla la pantalla inteligente, responderá ahora a la pregunta: "Alexa, ¿qué tengo en la mano?".

Esta nueva habilidad fue desarrollada con la ayuda de una organización para ciegos y discapacitados visuales de Santa Cruz, norte de California.

"Me ayuda enormemente y me ahorra mucho tiempo, no necesito encontrar otro medio o la ayuda de alguien que me permita identificar algo", dijo Stacie Grijalva, una ingeniera que perdió la vista siendo ya adulta y participó en el proyecto.

"Sea un cliente clasificando su bolsa de compras o alguien tratando de identificar lo que hay en el mostrador de su cocina, queremos ayudarlos", dijo Sarah Caplener, una ejecutiva de Alexa en Amazon.





Los avances en materia de inteligencia artificial pueden ser de gran ayuda para las personas con discapacidad, como por ejemplo la transcripción o la lectura automática para las personas con discapacidad auditiva y visual.