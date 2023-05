Motoristas y ayudantes con temor a ser víctimas de extorsionadores

Mientras la Policía dice que trabaja en busca de los extorsionadores, las unidades siguen paradas, lo que afecta también a la población. Los ciudadanos que pagan 34 lempiras de pasaje en los buses se ven obligados a pagar desde 100 lempiras por trasladarse a San Pedro Sula y viceversa.

“Yo no tengo 200 lempiras para ir y venir de San Pedro, estoy a punto de perder mi trabajo, en el que no me pagan el pasaje. Entendemos la situación de los transportistas porque un trabajo no vale una vida, pero no vemos acciones del Gobierno, prometieron tanto y ahora estamos peor que nunca, soy madre soltera y si no trabajo mis hijos no comen”, expresó consternada una progreseña.

Algunos taxistas están cobrando 100 lempiras por persona porque solo pueden llevar cuatro pasajeros “y la gasolina está cara”.

Un viaje directo a San Pedro Sula cuesta entre 400 y 500 lempiras.“Hasta nosotros nos arriesgamos por la gente, pero sabemos la necesidad que tienen que viajar hasta San Pedro Sula o La Lima, y nosotros tenemos que comer”, dijo un taxista.