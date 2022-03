$!“Me quedé solo”: Agente lamenta asesinato de su padre policía

Tras el ataque, los compañeros del suboficial detuvieron a Benjamín García Lemus (de 27 años), quien es acusado por la muerte del suboficial de Policía.

Luto

Autoridades policiales se solidarizaron con los familiares del suboficial II póstumo.

En sus redes sociales, el oficial de policía Edgar Ventura, hijo del malogrado Ventura Osorio, escribió en una fotografía en la que estaba junto a su padre: “Comandante, me queda de recuerdo esa misión, la primera y la última juntos, gracias por todo, padre, me hará falta, me quedé solo”.

Otros compañeros y amigos del suboficial Ventura Osorio colgaron videos en redes sociales donde se le ve que de forma educada y dando consejos detenía a varias personas por irrespetar la permanencia y aglomeración en lugares públicos durante la pandemia de covid-19.

El suboficial se caracterizaba por ser una persona humilde, tenía 23 años de servicio policial. Actualmente estaba asignado en La Paz.