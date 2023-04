Huelga de fiscales no generó mora en Tribunal de Sentencia

SAN PEDRO SULA

Los juicios orales y públicos en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula no se vieron afectados por la huelga de más de 70 días de los fiscales, afirmó Adolfo Enrique Elías, coordinador de esa judicatura.

“En el caso específico del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, las audiencias por ese movimiento huelguístico fue en aquellos casos en que los fiscales no tenían acceso al expediente administrativo o a la evidencia que correspondía para incorporar a algún debate”, aseguró Elías.

El abogado añadió que “donde sí vimos un comportamiento de reprogramar y suspender debates y otras audiencias fue en la Fiscalía de Puerto Cortés, no así en la Fiscalía de San Pedro Sula. Esa situación no generó mora de ningún tipo, porque los fiscales en horas de la mañana estaban acompañando a sus compañeros, pero a partir de las 9:00 am comparecían todos a las audiencias programadas oportunamente”. Señaló que en el lapso en que los fiscales y estuvieron en huelga en dicha judicatura no hubo vencimiento de prisión preventiva de los imputados.

“En los últimos años estamos sacando más sentencias que causas que nos ingresan, eso significa que no se vencen las prisiones preventivas, expediente que va ingresando a Sentencia en dos o tres meses ya está resuelto y señalado el debate”, dijo.