Esta declaración fue ratificada por Jacobo Barahona, padre de Mariana, quien aseguró que su hija no era feliz. “La desgracia de ella era ser popular, lamentablemente el hombre se enceló y hasta la vigilaba”, dijo. “Cuando ella me contó lo que pasaba, yo lo llamé y le dije que se dejaran por las buenas, que no me le fuera a hacer daño. Cuando le pregunté porqué me la quería matar, él dijo que era porque ella lo quería dejar, pero nunca imaginé esta tragedia”, añadió.