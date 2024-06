San Pedro Sula

La impotencia y el dolor embarga la vida de un padre luego de que la mañana de ayer tuviera que ver una de las peores escenas de su vida al encontrar a su hijo muerto y en infames condiciones en una calle del barrio La 7 de la aldea La Sarrosa en el municipio de El Progreso, Yoro.

" Me duele que ya no esté conmigo. Él no se metía con nadie, era indefenso y no merecía lo que le hicieron. "

Fue a eso de las cinco de la mañana que don Napoleón Bonilla Lazo fue notificado que el segundo de sus tres hijos de nombre William Omar Bonilla Díaz, quien el 5 de febrero cumplió sus 15 años y que tenía discapacidad, estaba muerto con señas de haber sido abusado y con un lazo en su cuello atado al alambre de un cerco en un solar a tres cuadras de su casa. La tragedia de la familia empezó a las 7:00 de la noche del martes 4 de junio luego que su hijo no llegara a la casa tras salir de la vivienda de una tía que vive a poca distancia de su hogar. El padre contó que él estaba trabajando y que el menor quedó a cargo de una tía, quien cuidaba a sus hijos cuando no estaba.

El acongojado hombre indicó que fue a primeras horas de la mañana que el cuerpo de William fue encontrado por su hijo mayor luego de que lo buscaran. En medio del dolor y el llanto, lamentó no entender por qué alguien pudo hacer eso con su pequeño, ya que era un niño tranquilo y muy querido en la aldea; pidió a las autoridades investigar el caso a fin de que el responsable fuera capturado. “Mi hijo fue salvajemente asesinado y yo no quiero que eso quede en la impunidad. Yo soy un hombre que siempre he servido a mis vecinos y me he llevado bien con ellos, así que no entiendo porqué me hicieron esto. Él era un niño bien cariñoso y ya no lo voy a tener conmigo”, dijo entre lágrimas.

Dolor

Damaris Bonilla, tía del William, contó que su sobrino era un niño muy amoroso y querido entre todos los vecino. Era costumbre que se pasara de casa en casa ya que todos cuidaban de él. “No es posible que alguien haya tenido el corazón de hacerle tanto daño a un niño que no se metía con nadie. Mi niño tenía 15 años, pero actuaba como uno de tres años, ya que su cerebro no estaba completamente desarrollado. Esto no tiene que quedar en la impunidad y yo le pido a las autoridades que investiguen y hagan pagar al responsable de matarlo”.

Para saber El sospechoso fue capturado mediante un operativo en El progreso, Yoro. Dos testigos protegidos lo responsabilizan.

Waldina Bonilla, otra de las tías de William, manifestó que “él era un niño indefenso y solo alguien con problemas mentales puede hacer este tipo de daño a un niño especial. Es por eso que yo exijo a las autoridades que por favor castiguen al responsable de hacerle tanto daño a mi sobrino”. Primeros detalles de las autoridades de Medicina Forense establecen que el menor tenía golpes en su cuerpo en especial en sus piernas. Señalaron que será la autopsia la que revelará si hubo abuso sexual o no.

Sospechoso