“Limpieza en el pueblo”. El mensaje detrás de pareja asesinada

“Limpieza en el pueblo. Ya no se aguantan los extorsionadores, ladrones y los vende droga. Ayer mataron una persona muy humilde en la comunidad y eso no lo vamos a permitir”. Es el mensaje que apareció colgado en postes del tendido eléctrico hace unas semanas en la aldea El Pino, municipio de El Porvenir Atlántida. Más abajo del papel aparecía escrito el nombre de Jeni y el de 13 personas más, seguido de otra leyenda que decía: “Aquí no queremos mareros ni grillos”.

Dicha amenaza se cumplió ayer alrededor de las 10:20 de la mañana cuando se escucharon fuertes detonaciones de arma de fuego. En ese momento, sicarios le daban muerte a Jeni Idalia Pineda Sánchez (de 27 años) y a su compañero de hogar Mario Joel Cálix (de 30 años). La pareja se conducía en su vehículo tipo turismo por la carretera CA-13, a la altura de la colonia Monte Fresco de la aldea El Pino cuando fueron acribillados a balazos.