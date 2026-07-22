Dos tíos y primo violaron y embarazaron a sobrina de 10 años y los condenan a 12 años de cárcel

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles que obtuvo una sentencia condenatoria, mediante un procedimiento abreviado, contra tres familiares de una menor de edad por delitos sexuales cometidos en su perjuicio.

De acuerdo con la información oficial, los condenados son Gerardo Ismael Orellana Almendares, Tomás Orellana y José Daniel Enamorado Ramírez. Los dos primeros son tíos de la víctima, mientras que el tercero es su primo.

El MP detalló que Gerardo Ismael Orellana Almendares y José Daniel Enamorado Ramírez fueron condenados a 12 años de prisión por el delito de violación calificada continuada.

Por su parte, Tomás Orellana fue sentenciado a siete años de cárcel por el delito de otras agresiones sexuales continuadas.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía 10 años de edad. El Ministerio Público indicó que, como consecuencia de los delitos, la menor resultó embarazada.

La institución explicó que la sentencia fue obtenida mediante un procedimiento abreviado, mecanismo legal previsto en la legislación hondureña mediante el cual una persona imputada acepta su responsabilidad, permitiendo concluir el proceso judicial bajo los términos establecidos por la ley.

El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando acciones para investigar y judicializar los delitos contra niñas, niños y adolescentes, además de hacer un llamado a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de los menores.