Acribillan a hermanos hondureños en Estados Unidos

Dos hermanos hondureños fueron asesinados en las últimas horas en Banks Street, Nueva Orleans, Estados Unidos.

Las víctimas fueron identificadas como Ever Ramírez y Andy Ramírez, de 23 y 27 años respectivamente. En el hecho también se identificó a otra víctima de nombre Dwayne Boutain, de 15.

“Sí, fue alrededor de las 11 en punto ( de la noche). Estábamos viendo una película y escuchamos un sonido bastante indescriptible”, dijo un vecino que no quiso ser identificado.

Preliminarmente se conoce los hermanos eran originarios de Siguatepeque, Comayagua y habían llegado a suelo estadounidense desde hace varios años, en busca de mejores oportunidades para su familia.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el violento hecho en el que perdieron la vida, al igual que la identidad y el paradero de los responsables.

Sus familiares en Honduras reaccionaron consternados, pues lamentaron lo ocurrido y compartieron en redes sociales mensajes de pesar.

“Qué difícil es la vida, de verdad. Me duele tanto. Dios los tenga en su gloria, siempre voy a recordar los momentos bellos que pasamos primos. La niñez que vivimos fue única, la verdad. Me entristece saber que no los volveremos a ver”, fue uno de los conmovedores textos.