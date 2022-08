Exhuman cadáver de hija de pastor asesinada tras salir de la iglesia

“Ella nació en el evangelio, era líder de la iglesia, vigilaba orden de culto. Tenía una buena voz para cantar, ella cantaba alabanzas, era un privilegio que tenía, era una niña de Dios. Yo no saco ninguna pista para decir por qué pasó esta muerte así. Lo hicieron no sé por qué, no me explico, no tengo ninguna idea”, expresó Alfaro.

Dijo que su hija Kenia era obediente y “toda una cristiana, pero ella está en las manos de Dios y de eso estoy seguro, y es lo que nos da fortaleza”. La joven había dejado de estudiar por lo de la pandemia, pero iba a retomar sus estudios el otro año matriculándose en el segundo curso de Bachillerato en Informática. Alfaro recordó que su hija después de terminar los oficios de la casa con su mamá se ponía a cantar las alabanzas practicándose.