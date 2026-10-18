Hallan cuerpo calcinado y atado entre matorrales en Ticamaya, Choloma

Tegucigalpa, Honduras. El cuerpo calcinado de una persona fue encontrado este domingo entre matorrales en el sector de Ticamaya, en el municipio de Choloma, Cortés. De acuerdo con la información preliminar, el cadáver fue localizado a pocos metros de la carretera que conecta a Choloma con el sector de Ticamaya y San Pedro Sula, en una zona solitaria y con abundante maleza. Según los primeros reportes desde el lugar, el cuerpo estaba calcinado y presentaba ataduras en las manos, colocadas hacia atrás, así como una soga alrededor del cuello y las piernas, a la altura de las rodillas.

La posición en la que fue encontrado el cadáver, descrita preliminarmente como fetal, y el estado en que se encontraba dificultaban la identificación de la persona. Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El sector donde fue encontrado el cuerpo está rodeado de matorrales y maleza, en un tramo solitario de la carretera. Según los reportes iniciales, no había personas en las inmediaciones cuando se dio a conocer el hallazgo. Los investigadores deberán establecer la identidad de la víctima y recabar indicios que permitan reconstruir lo sucedido y determinar si hubo participación de otras personas.

El caso de Brian Sánchez

Otro crimen fue reportado el pasado 14 de octubre en el mismo sector de Ticamaya. En ese hecho, la víctima fue identificada como Brian Alexander Sánchez, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado embolsado y con aparentes signos de tortura, según la información proporcionada.