Canadiense acusado de la muerte de Rixi Ponce no ha salido del país

La defensa del canadiense Andrew James Forseth (de 55 años) estaría negociando su entrega a las autoridades.

La Fiscalía del Ministerio Público lo acusa de la muerte de Rixi Suyapa Ponce Matute.

La joven fue hallada muerta el jueves 11 de agosto en la vivienda tipo cabaña del ahora imputado. Días antes de su muerte, Rixi Suyapa comenzó a visitar el domicilio del sospechoso, ubicado en el barrio Jericó de Trujillo, Colón.

“Hemos estado hablando con la familia de la muchacha y se ha sabido que el abogado quiere presentarlo”, dijo el subcomisario de Policía Banegas, jefe de la DPI en Trujillo.

“Estamos ubicándolo en toda esta zona, pero en Trujillo no está. Hemos recibido información que estaría en San Pedro Sula, pero no es oficial. La alerta internacional ya está y no ha salido del país”, agregó Banegas.

Los juzgados emitieron una orden de captura y una alerta migratoria en contra de Andrew Forseth. Agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y de la Policía Nacional lo buscan en los sitios que frecuenta.

Según inteligencia policial, no ha salido del Honduras. Horas después de encontrarse el cadáver de Rixi Ponce en la sala de la casa, Andrew Forseth fue retenido para investigación presentándose con su abogado defensor.

Poco tiempo después fue dejado en libertad, ya que los indicios hasta ese momento no lo incriminaban, ya que el cuerpo se llevó a la morgue como una muerte indeterminada.

Fue hasta que al practicarle la autopsia que esta reveló que la causa de muerte fue trauma contuso en abdomen, con laceración de hígado y la manera de muerte homicida, por lo que la Fiscalía pidió la orden de captura; sin embargo, Andrew Forseth ya se había fugado.

La familia de la joven, quien dejó dos hijos menores, ha pedido justicia mediante marchas pacificas en Trujillo.