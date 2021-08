Viudo de Carolina Echeverría teme por su vida: "Hay que buscar protegernos"

Tegucigalpa, Honduras.

La captura este jueves de un presunto pandillero e implicado en el asesinato de la exdiputada hondureña Carolina Echeverría Haylock ha provocado la reacción de diversos sectores de la vida nacional, incluida la de su esposo, el abogado y excoronel policial Andres Urtecho Jeamborde.

Urtecho (68), herido en el ataque del 25 de julio en la residencia del matrimonio en la colonia Lomas del Mayab, de la capital hondureña, dijo estar satisfecho con la captura del sospechoso, después de que Denis Abel Ordóñez (de 27 años de edad) fuese arrestado en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Este sería pandillero de la '18'.

"Estoy satisfecho con el trabajo de la DPI (Dirección Policial de Invstigaciones). Espero que siga en curso con la investigación y que detengan a las cinco personas que participaron en la muerte de mi esposa, y que hicieron más de 50 disparos", declaró Urtecho al informativo Hoy Mismo.

Por otro lado, Urtecho Jeamborde reveló sentirse amenazado en el país, a consecuencia de los acontecimientos ocurridos esa tarde en su vivienda. "En un país tan violento, todos debemos tener temor por nuestra vida y hay que buscar la forma de protegernos".

El viudo resultó herido en el ataque de cinco personas que ingresaron a la vivienda, alrededor de las 6:00 p.m., ubicada en una zona residencial, vistiendo ropa de bioseguridad, simulando, según autoridades policiales, ser médicos y enfermeros de brigadas anticovid. La DPI consideró la acción como un "mecanismo de engaño", después de las primeras pesquisas entregadas en un informe de la institución días más tarde.

Confía en autoridades

"Espero que sigan trabajando y que capturen a las personas que mataron a alguien que no estaba haciendo daño. Yo confío en la DPI. Si capturaron a uno, no será tan difícil arrestar a los demás", manifestó Urtecho Jeamborde, quien en el ataque, quedó herido de bala y declaró que tiene una infección "bastante grave" a consecuencia. También indicó que no se ha recuperado del covid-19. "Aún estoy en cama. Espero salir poco a poco de esto si Dios me da fuerza y vida", extendió.

La exdiputada liberal Carolina Echeverría murió a los 63 años de edad, después que le infirieran varios balazos en su residencia. Representó al departamento de Gracias a Dios en el período 2006-2010 en el Congreso Nacional. El 28 de noviembre de 2021 sería candidata por la legislatura en ese mismo departamento y se perfilaba para ocupar por segunda ocasión una curul.