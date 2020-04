Hombre en estado de ebriedad provoca múltiple choque en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.

Un estruendo despertó a los vecinos de la etapa 5, zona 2, de la colonia Cerro Grande cuando en horas de la madrugada se registrara un múltiple accidente vehicular en este sector de la capital de Honduras.

Un hombre en presunto estado de ebriedad que se conducía en un carro turismo Chevrolet Aveo, con placas HAB 1345, provocó el accidente, según dueños de los vehículos afectados.

El sujeto, identificado como Roberto Carlos Ramírez Alvarado (de 37 años) iba saliendo de la colonia Cerro Grande y se dirigía a su casa, dijo el suegro del conductor, quien confesó haber visto a su yerno en presunto estado de ebriedad.

En el camino, Ramírez Alvarado perdió el control de su carro e impactó contra otros que estaban estacionados en la calle; posteriormente el vehículo quedó volcado con el lado del conductor sobre el pavimento.

Tras el accidente, el sujeto fue llevado por una patrulla policial al Hospital Escuela de Tegucigalpa, adonde se le harán exámenes para confirmar si conducía o no en estado de ebriedad. Se desconoce su estado de salud actual.

En total, siete carros resultaron con daños, cuatro inservibles y 3 con leves golpes. Roberto Ramírez Alvarado es la única persona lesionada por este accidente.

Vecinos molestos

Los vecinos de la colonia Cerro Grande y dueños de los vehículos afectados se encuentran molestos por el accidente, pues este ocurrió en pleno toque de queda durante la cuarentena por el coronavirus COVID-19.

"Es lamentable lo que ha pasado. Lo que queremos es que se hagan repsonsable; no es un gasto con el que contábamos, menos en esta fecha de toque de queda", dijo una de las personas afectadas.

Por su parte, el suegro del hombre que provocó el accidente dijo que su yerno llegó a saludarlo a su casa y al verlo que estaba en presunto estado de ebriedad, le pidió las llaves de su carro.

"Andaba tomado. Le pedí las llaves del carro y no quiso darmelas; me dijo 'mi carro es mío y me voy para mi casa'. Solo arrancó él y mire la tontera que vino a hacer", relató el suegro a medios de comunicación en Tegucigalpa.

Agentes de la Policía Nacional irán al Hospital Escuela para verificar exámenes de sangre y verficar si el conductor se conducía en estado de ebriedad.