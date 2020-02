Matan a dos dirigentes del Partido Nacional en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Dos conocidos dirigentes del Partido Nacional en la capital fueron asesinados esta mañana a manos de sicarios en lugares distintos.

El primero en ser ultimado fue Dagoberto Villalta, quien trabajaba en la Secretaría de Educación. Preliminarmente se conoció que desconocidos a bordo de una motocicleta se le acercaron cuando él recién salía de su casa de habitación en la colonia Obrera.

Una vez que lo interceptaron, los individuos le dispararon en reiteradas ocasiones hasta arrebatarle la vida. La alerta del suceso llegó a oídos de la Policía Nacional, quienes coordinaron trabajos junto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para acordonar la escena del crimen e indagar cuál fue el motivo de este hecho violento, así como la identidad y ubicación de los responsables.

Posteriormente llegó Medicina Forense del Ministerio Público (MP) para levantar el cuerpo con base a ley y trasladarlo a la morgue de la ciudad.

No había pasado ni cinco horas cuando fue asesinado un segundo dirigente del Partido Nacional, se trata de Marcial Martínez, cuyo cuerpo cayó tendido y ensangrentado por las balas en el interior de una casa en la colonia Villanueva.

Vecinos mencionaron que Solís se encontraba en dicho sector supervisando un proyecto de alcantarillado, sitio hasta donde lo fueron a ejecutar. También comentaron que Solís vivía cerca del lugar donde fue asesinado y que acostumbraba a desplazarse allí porque tenía planeado instalar un proyecto de aguas negras.

Antecedente. Elvin Fernando Martínez Flores, hijo de Marcial Martínez, murió de manera violenta en noviembre de 2017, en la colonia Villa Nueva, cuando se disponía a organizar a las personas que asistirían a una concentración política.

El joven activista iba acompañado de varios de sus correligionarios cuando dos sujetos se les acercaron y dispararon. “Eran como las 4:30 de la mañana, ya se había alistado y salió de la casa para ir a organizar a la gente que iría con él a la concentración (nacionalista), cuando de repente escuchamos los disparos”, relató en su momento Marcial Martínez, padre de la víctima.

Investigación

Rommel Martínez, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dijo que ya son tres equipos los asignados debido a los últimos tres asesinatos de dirigentes nacionalistas en Tegucigalpa.

Rommel Martínez, director de la DPI en Honduras

"Los equipos estarán acompañados por un fiscal del Ministerio Público para llevar el orden de los casos. Hay que decir que ha pasado poco tiempo desde que se registraron los tres casos, por lo que de momento es difícil enfatizar sobre alguna causa en específico, pero se presume que los tres hechos tienen algo en común, eso es lo que vamos a confirmar o descartar", expresó Martínez.

Reacciones

“Exigimos que las autoridades de Seguridad investiguen y se de con los responsables de estos crímenes", manifestó el diputado nacionalista, Antonio Rivera Callejas.

“El Partido Nacional está de luto aquí en la capital, pareciera que esto es algo planificado, pero no lo puedo asegurar”, agregó el parlamentario.

“Lo que muestran estas muertes es que algo no está funcionando bien en el país”, acotó Jorge Cálix, diputado de LIBRE.

"No es casualidad, no es coincidencia, es un plan debidamente planificado, todos eran mis amigos, todos grandes nacionalistas y hondureñosm si esto no lo resuelven quiere decir que nada resolverán", puntualizó el Ricardo Álvarez, pre-candidato presidencial por el Partido Nacional.

"Lamentable lo sucedido con Dago Villata, nuestro Partido Nacional está de luto. Las autoridades deben llagar hasta el final y castigar a los culpables", mencionó el nacionalista Reinaldo Sánchez.

