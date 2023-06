Los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán realizan convocatoria a poetas y cuentistas

SANTA ROSA DE COPÁN. Cuando en 1985 se constituyeron los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán, quizá ningunos de sus precursores pensó que 36 ediciones después el certamen seguiría impulsando la literatura de Honduras.

Y quizá no lo imaginaron no por falta de interés en sostener un proyecto literario, sino porque históricamente las expresiones artísticas y literarias no son parte de las agendas a largo plazo en este país tan carente de iniciativas culturales, pero rico en talento.

El presidente de la Comisión Permanente de los Juegos Florales, Juan Manuel Bueso, destaca que el certamen se ha logrado mantener “gracias al voluntariado comprometido de los que han y hemos conformado la Comisión Permanente y al apoyo constante de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán y otras empresas y amigos. ¡No ha sido nada fácil!”.

Pero a pesar de cualquier dificultad, los Juegos Florales se mantienen vigentes, y este 2023 celebran su 36 edición con una convocatoria que finaliza el 16 de junio.

Bueso dice que a lo largo de los años se han convencido de que existen muchos hondureños con talento para escribir, pero que el estímulo, los incentivos y el apoyo, especialmente del gobierno central y locales, “ha sido muy escaso y este tipo de certámenes, aunque en forma modesta, ayudan mucho a estimular la creación artística literaria de calidad”.

En 36 ediciones desde su creación, los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán han dejado un aporte valioso a nuestra literatura hondureña, “ha servido para que muchos, después de haber obtenido alguno de los premios del certamen, o menciones honoríficas, especialmente los más jóvenes, hayan tenido el estímulo necesario para seguir escribiendo y cultivando su talento y publicar libros y trascender. Además del gran prestigio del certamen y la capacidad y honorabilidad de los jurados, que ha garantizado mantener dicho prestigio”, señala Bueso.

Etapas importantes de los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán

1985 - Fueron creados por iniciativa de Ricardo Orellana y el poeta César Augusto Coto Umaña “Tito Coto”. El alcalde municipal de ese entonces, Daniel Cáceres Pineda y la Corporación Municipal, emitieron un acuerdo que le dio al certamen la condición de permanencia para darle mayor realce a la Feria Patronal de agosto, y así estimular los valores y obras del arte y las letras.

1989 - De 1985 a 1988 el concurso fue solo de poesía, es a partir de 1989 que se incorpora la rama de cuento. El certamen solo ha sido interrumpido por motivos de fuerza mayor en los años 2000, 2014 y 2020.

2010 - Fue hasta ese año, en la edición 25, que el certamen comenzó a ser dedicado a un personaje sobresaliente de las letras o la cultura.

El escritor Armando García, el profesor Rodolfo López Lara (QDDG), la gestora cultural Carmen Cruz, el abogado y poeta Ángel Augusto Morales, el escritor Óscar Acosta (QDDG), el banquero Jorge Bueso Arias, el licenciado Luis Roberto Castellanos (QDDG), la artista Sandra Herrera Dean, el profesor Rigoberto Torres Beltrand, Patricia Bueso Fiallos, Alfonso Carranza Ramos y la crítica literaria Helen Umaña, han sido los hondureños a quienes se dedicó el certamen en años anteriores. Este 2023 está dedicado al escritor Julio Escoto.

Las obras ganadoras solo han sido publicadas en algunas ocasiones, como el libro que se editó con las obras premiadas de 1985 a 1994. De 2015 a 2019 se editaron localmente pequeños libritos con los trabajos ganadores, igualmente se editó un libro en 2022.

Algunos ganadores del certamen César Coto, Candelario Reyes, Heber Sorto, Gustavo Campos, René Novoa, Murvin Andino, Iveth Vega, Cristian Rodríguez, Giuseppe Vigil, Martín Cálix, Julio César Torres, George Millar, Óscar Edgardo Mejía, Jader Javier Hernández, Ernesto Bondy, Ana Lucía Santos, Manuel Ayes Callejas, Marlon Fabricio Fuentes y Elda Cecilia Díaz.