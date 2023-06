Boda Barrera Torres: una promesa divina realizada en Copán Ruinas

COPÁN RUINAS. En la actualidad, casarse no siempre es algo que se visualiza, lo cual no es así porque tal vez esas personas no han conocido el verdadero amor, ese que es incondicional, leal y romántico; así como la relación que Cristian José Barrera Rivera y Katherine Michelle Torres Ramírez han construido por varios años hasta llegar a casarse por la iglesia en una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones del Hotel Marina en la hermosa Copán Ruinas.