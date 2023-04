Domingo de Ramos, una fiesta cristiana que marca el inicio de la Semana Santa

El Domingo de Ramos es simbólicamente la “puerta de ingreso” en la que los cristianos se alistan para entrar en la Semana Santa y, por tanto, para dirigirse a la Pascua.

Así como se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, también se relata su pasión y muerte en la cruz, cuando se colocaron ramas de palma en su camino, antes de su arresto el Jueves Santo y su crucifixión el Viernes Santo.

La Semana Santa es una de las actividades más tradicionales de Honduras y de muchos países de América. Para estas fechas se celebra la última semana de Cuaresma, un tiempo de conversión y penitencia para buscar la gracia de Dios. Además, la Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazareth.

Los eventos religiosos comienzan fervientemente en este día, la tradición cristiana aún guarda las ceremonias religiosas, y en las comunidades aprovechan los días de Semana Santa para llegar a los más necesitados. Sin embargo, son las últimas palabras de Jesús en el madero la nueva semilla que debe empujar el rumbo evangelizador de la Iglesia en el mundo.

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. “Este es el evangelio, esta es la nueva noticia, el contenido de la nueva evangelización”, explica el portal web católico Catholic.net. Y agrega: “Era el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su confianza extrema. Era un anuncio al mundo pagano tanto más realista cuanto con él se podía medir la fuerza de la resurrección. La liturgia de las palmas anticipa en este domingo el triunfo de la resurrección, mientras que la lectura de la Pasión nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la pasión gloriosa y amorosa de Cristo”, concluye.

La costumbre más simbólica de este día es que la gente que asiste a la misa del Domingo de Ramos lleva ramos de olivo para que sean bendecidos por el sacerdote. Los fieles acostumbran colocar dichas palmas junto a las cruces o cuadros religiosos que hay en sus casas como recuerdo de la victoria de Jesús ante la muerte.

Estas palmas representan el respeto, el amor y la creencia en la figura de Jesús. Además, en aquella época se entendían como un signo de riqueza y fecundidad. En España, por ejemplo, es tradición que durante la procesión del Domingo de Ramos se pasee por las calles portando el mismo símbolo.

Las palmas. Otro dato interesante que tal vez usted no sabía es sobre las palmas, las cuales son el símbolo predilecto de esta fecha. Primero, no es un amuleto de la buena suerte, muchas personas acostumbran colocar las palmas benditas detrás de la puerta de su sala para atraer buena suerte, como amuletos, fines curativos, mantener alejados a los malos espíritus o a los rateros.

Pero la realidad es que nada de esto es verdad, no es más que una simple superstición. Según el Sistema Informativo de la arquidiócesis de México, el verdadero sentido de las palmas en nuestro hogar es tener presente que Jesús es nuestro rey.

Asimismo, se utilizan para el Miércoles de Ceniza. Después de terminada la Semana Santa y una vez bendecido el ramo o la palma se sugiere que sean llevados a la iglesia para que se quemen y utilizar su ceniza el Miércoles de Ceniza de la próxima Cuaresma.

Horario de misas

Las homilías siempre cuentan con numerosos feligreses, quienes desde ya pueden agendar su visita a una de las parroquias sampedranas.

La bendición de palmas será a las 8:00 am en el instituto María Auxiliadora, habrá una procesión a la catedral San Pedro Apóstol en punto de las 8:30 am, mientras que la misa solemne iniciará a las 9:00 am. En la catedral San Pedro Apóstol también habrá misa a las 6:00 pm este Domingo de Ramos.

Las parroquias San Vicente de Paúl y Nuestra Señora de Suyapa realizarán la bendición de palmas a las 8:00 am, mientras la misa comienza a las 9:00 y 8:30 am, respectivamente.