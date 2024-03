“En agosto nos vemos”, una novela póstuma de Gabriel García Márquez

REDACCIÓN. La novela inédita de Gabriel García Márquez, cuyo lanzamiento mundial tiene lugar hoy miércoles 6 de marzo, se encontraba entre los papeles depositados en el Harry Ransom Center, de la Universidad de Texas en Austin, que en 2014 adquirió el archivo personal del escritor, según la editorial Penguin Random House.

Sin embargo, “para conmemorar los diez años del fallecimiento del nobel colombiano”, la familia decidió su publicación, que coincide además con la fecha de nacimiento de García Márquez, el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el departamento colombiano de Magdalena.

Gabriel García Márquez murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014 y su décimo aniversario coincide con la inauguración de la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo).

“Escrita en el inconfundible y fascinante estilo de García Márquez, ‘En agosto nos vemos’ es un canto a la vida, a la resistencia del goce a despecho del paso del tiempo y al deseo femenino. Un regalo inesperado de uno de los escritores más queridos de nuestra lengua”, según la editorial.

Trabajo hecho en sus últimos años de vida

Rodrigo y Gonzalo García, hijos del escritor, fueron los responsables de presentar el libro ante los medios de comunicación en Madrid. Un material en el que García Márquez estuvo trabajando varios años hasta que empezó a sufrir los efectos de la demencia senil. Concretamente, estuvo inmerso en “encajar todas las piezas y correcciones” hasta el verano de 2010, según Cristóbal Pera.

“No se ha agregado nada que no estuviera en los múltiples originales que dejó de esta novela”, señaló Gonzalo García al ser cuestionado sobre si la obra hallada en los borradores estaba incompleta. “La novela estaba un poco dispersa en un número determinado de originales, pero estaba completa”.

El principal problema que enfrentó la obra fue la pérdida de memoria del autor colombiano, que mermó su confianza en el trabajo y llegó a asegurar a sus hijos que “el libro no sirve”, recordaron sus vástagos en la rueda de prensa.

“Si Gabo hubiera estado mejor de sus facultades el mismo libro no existiría”, dijo Rodrigo García. “Él nunca guardó libros no editados; todo libro que no terminaba y con el que no estuviera satisfecho era destruido”, razonó García.

“Entonces, el hecho de que no destruyera este libro creo que también es síntoma de que se le volvió un poquito indescifrable. Un Gabo totalmente en sus cabales hubiera: o terminado el libro, o lo hubiera destruido”, culminó.

Lo que sí queda claro es que esta es la última obra que conoceremos de García Márquez. “No hay más libros no terminados”, afirmó Rodrigo. “Ya toda la obra de Gabo está a la disposición de sus lectores, nos queda la misteriosa novela en un archivo en Austin, Texas”, dijo Gonzalo García.